Turismo: RTA recebeu e apoiou três bloggers de viagens no feminino

Três bloggers de viagens portuguesas estiveram de visita ao Algarve em junho numa operação especial de férias que pretendeu contribuir para a recuperação do turismo algarvio, anunciou o Turismo do Algarve, acrescentando que as influenciadoras percorreram seis concelhos para editarem conteúdos inéditos sobre o lado menos conhecido do maior destino de férias de Portugal.

Caminhar na companhia de um pastor e do seu rebanho, subir a castelos, visitar faróis, voar pelo céu algarvio para admirar de cima as paisagens da região, aprender a arte da empreita ou a confecionar uma cataplana, passear de barco, degustar os vinhos e os pratos típicos da boa mesa algarvia foram algumas das experiências que as bloggers Catarina Leonardo (Wandering Life), Maria Antónia Lopes (LikedPlaces) e Lígia Gomes (A Crush On) viveram por terras algarvias, numa aventura que pode ser acompanhada nas suas redes sociais.

Alcoutim, Olhão, Vila Real de Santo António, Castro Marim, Loulé e São Brás de Alportel foram os municípios escolhidos pelas bloggers que decidiram atualizar as reportagens e fotografias do Algarve mostrando o lado menos convencional do destino aos seus seguidores.

“Esta ação promocional, desenvolvida em parceria com os municípios por onde as influenciadoras passaram e aos quais muito agradecemos, visa mobilizar o turismo interno neste segundo semestre do ano, no qual estamos todos altamente focados para reduzirmos o impacto da pandemia no setor durante 2020”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Inserida no âmbito da iniciativa #euficoemportugal, desenvolvida pela Associação de Bloggers de Viagem Portugueses, esta ação vem juntar-se à recente campanha do Turismo do Algarve dirigida aos visitantes portugueses e estrangeiros, com o claim «O Algarve fica-te bem».

“Queremos reforçar a ideia de que somos o destino de sempre, com muito para revelar em termos de oferta, mas ainda mais seguro e preparado para receber quem nos escolher para as férias do verão 2020. Esperamos passar esta mensagem quer através do apoio a estas bloggers, quer através da nova campanha lançada em junho, também protagonizada por um casal de influencers de viagens: @explorerssaurus”, conclui o líder do Turismo algarvio.