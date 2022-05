UAlg abre candidaturas para prémio Manuel Gomes Guerreiro

A Universidade do Algarve (UAlg) anunciou que estão abertas até 1 de junho as candidaturas ao prémio Manuel Gomes Guerreiro, que distingue um livro ou tese de doutoramento em áreas de conhecimento destacadas na instituição de ensino.

O prémio, promovido UAlg com o apoio das Câmaras de Loulé e de Faro, tem um “valor pecuniário único de 10.000 mil euros” e volta este ano para a segunda edição depois de dois anos de interregno, devido à pandemia de covid-19, refere a academia.

A mesma fonte revelou que o júri é presidido pelo vice-reitor para a investigação e cultura da UAlg, Nuno Bicho, contando também com Francisco Louçã, professor catedrático de Economia, Helena Pereira, presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e Luís Raposo, arqueólogo e presidente do Conselho Internacional de Museus (ICOM) na Europa.

Serão admitidos a concurso “todos os autores de qualquer nacionalidade” que apresentem um trabalho em língua portuguesa ou inglesa, “publicado no ano de edição do concurso ou no ano antecedente” e que “não tenha sido premiado anteriormente”, ou uma tese de doutoramento que já “esteja concluída”.