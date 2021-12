UAlg abre pós-graduação em Ação Humanitária

A Universidade do Algarve (UAlg) irá lecionar, no decorrer do próximo ano, uma nova pós-graduação em Ação Humanitária, com início marcado para fevereiro de 2022.

Segundo a instituição de ensino algarvia, “nos últimos anos tem-se assistido a um aumento das crises humanitárias resultantes de vários fatores, tais como a globalização, a mudança da natureza dos conflitos, as alterações climáticas, a rivalidade crescente no acesso aos recursos energéticos e naturais, a pobreza extrema, entre outros. Muitos destes eventos têm consequências graves e efeitos devastadores, duradouros e complexos que concorrem para diversos cenários críticos, com forte impacto no desenvolvimento sustentado e no bem-estar das populações das regiões atingidas, estando na origem de um grande número de refugiados e deslocados internos”.

Diante deste panorama, a pós-graduação em Ação Humanitária tem como objetivos desenvolver competências profissionais para analisar criticamente a ação humanitária e trabalhar efetivamente em campos humanitários e de desenvolvimento; preparar profissionais ou futuros profissionais para lidar com respostas humanitárias; salvar vidas, aliviar o sofrimento e preservar a dignidade humana durante e após as crises, assim como prevenir e reforçar a capacidade de resposta para quando ocorram tais situações.

Este curso visa ajudar os alunos a assumir diferentes funções na prática humanitária (por exemplo: gestor de projeto, coordenador de missão, consultor, etc.) e na planificação de intervenções em contextos voláteis, aumentando o seu grau de conhecimento e capacidades específicas, que permitirão minimizar os impactos negativos e maximizar as oportunidades para mudanças positivas e sustentáveis.

O curso está organizado em 160 horas teórico-práticas (34h Problem Based Learning; 29h prática; 46h teórico práticas; 51h de seminários), 40 horas de orientação tutorial, 256 horas de trabalho autónomo do aluno, num total de 456 horas, que se traduzem em 16 ECTS. O plano de estudos oferecerá, assim, orientação, compreensão, e as capacidades necessárias para uma prática humanitária mais eficaz, em Portugal e no mundo. Para tratar estas questões, considerou-se necessária uma abordagem mais profissional, combinando o ensino superior académico, com as competências profissionais dos agentes de Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento.

Para Isabel Palmeirim, diretora da Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas (FMCB), “a natureza faz questão de nos lembrar que o Homem não a consegue “domesticar” e as catástrofes (geológicas, climáticas, biológicas, sociológicas ou outras), sucedem-se com um ritmo cada vez maior, pelo que se torna imperativo formar equipas de ajuda humanitária, seja em África ou “à porta de casa””. Neste sentido, refere, “a Faculdade de Medicina e Ciências Biomédicas da Universidade do Algarve apoiou enfaticamente esta pós-graduação, acreditando que vai contribuir para a criação de um grupo de profissionais melhor qualificados para atuar e amparar as populações em situações de catástrofe”.

Mais informações e formulário de candidatura (brevemente disponível) em: https://www.ualg.pt/curso/2907.

