UAlg assina memorando com a Universidade de Odessa

A Universidade do Algarve (UAlg) e a Universidade Nacional de Odessa, na Ucrânia, assinaram um memorando de entendimento, no dia 04 de maio, com o objetivo de promover a colaboração nas diversas áreas da educação e investigação académica, incluindo a cooperação com a Aliança Europeia das Universidades do Mar.

O memorando contempla ainda a troca de informações e materiais em áreas de interesse para ambas as universidades, intercâmbio de alunos, professores, investigadores e funcionários.

Estão ainda previstos programas de verão, cursos de línguas, conferências, promoção internacional, entre outras iniciativas.