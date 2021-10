UAlg celebra abertura do ano académico com Orquestra Clássica do Sul

A Universidade do Algarve vai comemorar a abertura do ano académico a 8 de outubro com um concerto da Orquestra Clássica do Sul, pelas 21:00 no Grande Auditório do Campus de Gambelas, anunciou a instituição de ensino.

Este evento é aberto a toda a comunidade académica e ao público em geral, com o objetivo de dar as boas-vindas aos novos alunos e integrando-os na vida universitária e cultural da cidade e da região.

No palco, a Orquestra Clássica do Sul vai interpretar obras de autores como Mozart, Dvorák e Beethoven, dirigida pelo maestro Martim Sousa Tavares.

O concerto é gratuito mas está sujeito à lotação da sala, onde é obrigatório o uso de máscara e a apresentação de certificado digital da covid-19 ou de um teste negativo feito nas últimas 48 horas.

PUB