UAlg entrega Prémio Carreira Alumni a Sílvia Socorro

A Universidade do Algarve (UAlg) vai entregar o Prémio Carreira Alumni a Sílvia Socorro, licenciada em Biologia Marinha e Pescas, numa cerimónia que vai decorrer por videoconferência a 5 de fevereiro, às 18:00, anunciou a instituição de ensino.

Sílvia Socorro licenciou-se na Universidade em 1994 e terminou o mestrado em Aquacultura em 1997, com doutoramente em Biologia e especialidade em Biologia Molecular concluído em 2001.

Reazliou dois pós-doutoramentos, em Biologia Molecular no Ottawa Health Reserach Institute do Ottawa Hospital, no Canadá, entre 2000 e 2001 e em Biologia Molecural no Centro de Ciências do Mar da UAlg, entre 2001 e 2002.

No ano seguinte, obteve a Agregação em Biomedicina na Universidade da Beira Interior. Atualmente é diretora do curso do doutoramento em Biomedicina e professora catedrática no Departamento de Ciências Médicas da Universidade da Beira Interior, além de coordenadora científica do Centro de Investigação em Ciências da Saúde.

Atualmente lidera um grupo de investigação que estuda as alterações hormonais e metabólicas associadas à infertilidade masculina e ao cancro.

Na mesma cerimónia, será entregue uma menção honrosa a Paulo Nóbrega Sousa, licenciado em Línguas Modernas – Variante de Estudos Portugueses.

