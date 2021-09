UAlg ganha prémio nacional de mobilidade em bicicleta

A Universidade do Algarve foi distinguida com o Prémio Nacional “Mobilidade em Bicicleta”, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta (FPCUB), distinção que surge no seguimento do programa da UAlg de mobilidade partilhada Eco Bike, anunciou a instituição.

Trata-se de um sistema de empréstimo de curta duração, implementado desde 2020, com financiamento do Fundo Ambiental ao projeto MOBI 2021.

Segundo a federação, o prémio da FPCUB, criado em 2006, pretende “reconhecer publicamente o contributo de entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições e facilidades em Portugal e/ou da divulgação de iniciativas fomentadoras do uso deste modo de transporte não motorizado”.

Na XVI edição deste prémio, além da Universidade do Algarve foram ainda galardoados, na categoria “Instituições de Ensino Superior”, o Colégio Luso-Francês (Grupo de Trabalho “Projeto Pedalar”) e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.

Para receber o prémio, no dia 20 de setembro, para além de Alexandra Teodósio, vice-reitora da UAlg, estiveram presentes na cerimónia os docentes Luis Nunes e Nuno Rodrigues, responsáveis pela implementação da ação na Academia.

Recorde-se que em 2020, a Universidade do Algarve lançou um sistema partilhado Eco Bike, disponibilizando 100 bicicletas para uso da comunidade académica de forma gratuita e temporária. Trata se de um projeto inclusivo e sustentável no âmbito da promoção de hábitos de atividade física e desportiva e do incentivo às formas de mobilidade ligeira para todos.

Para a Universidade do Algarve, a mudança de paradigma de uma mobilidade essencialmente motorizada, para o uso de modelos de conduta cada vez mais sustentáveis terá de ser feita à custa de um esforço partilhado entre a sociedade civil e os organismos públicos.

É objetivo da UAlg aumentar significativamente a percentagem de alunos e funcionários a optarem por mobilidade com Eco Bike contribuindo assim para uma sociedade mais saudável e com contributo efetivo para o Pacto Ecológico de neutralidade carbónica na Europa.

PUB