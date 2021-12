UAlg: Paulo Águas toma posse como reitor esta semana

Paulo Águas vai tomar posse como reitor da UAlg na quarta-feira, dia 15 de dezembro, numa cerimónia que vai decorrer no Grande Auditório do Campus de Gambelas pelas 16:00, anunciou a instituição de ensino.

A cerimónia de investidura integra o programa do 42.º aniversário da UAlg com uma sessão pública que será transmitida em direto através do Youtube, contando ainda com o habitual cortejo académico.

A presidente do Conselho Geral da UAlg, Ana Jorge, fará a primeira intervenção do dia, seguida do representante dos funcionários, Amadeu Cardoso, do presidente da Associação Académica, Vítor Pereira e da representante dos docentes, Fernanda Matias.

A cerimónia conta ainda com a entrega de medalhas de agradecimento ao antigo provedor do estudante, João Botelheiro e ao antigo presidente do Conselho Geral, Vítor Neto.

Será também entregue o título de professor emérito aos docentes João Albino Silva, João Guerreiro, Ludgero Sequeira e Pedro Ferré, além de medalhas aos funcionários que completam 25 anos de serviço e os diplomas com mérito no ano letivo de 2019/2020.

A cerimónia encerra com o discurso de tomada de posse do reitor Paulo Águas.

A iniciativa tem como regras sanitárias da covid-19 a marcação de lugares e a obrigatoriedade de apresentação do certificado digital ou teste negativo realizado até 48 horas antes.

