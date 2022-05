UAlg recebe colóquio no âmbito das comemorações do Dia da Marinha

“O Mar: Tradições e Desafios” serve de mote para o colóquio inserido nas comemorações do Dia da Marinha, que decorrerá no dia 20 de maio, em Faro, no Auditório Verde (edifício 8) da Universidade do Algarve, no Campus de Gambelas.

A sessão de abertura, marcada para as 09:30, será presidida pelo chefe do Estado-Maior da Armada, Almirante Henrique Passaláqua Gouveia e Melo e pelo reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas e contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

Este encontro científico, organizado pela Academia de Marinha, pretende ampliar o debate em torno do conhecimento do mar e divulgar a importância das várias Marinhas ao longo dos tempos.

O colóquio contará com a participação de vários professores e investigadores da Universidade do Algarve e membros da Academia de Marinha, que focarão as suas apresentações em torno da maritimidade, nas suas várias dimensões, intervindo na compreensão do passado e do presente e perspetivando o futuro.

O Dia da Marinha celebra-se a 20 de maio, em homenagem ao grande feito de Vasco da Gama que neste dia, em 1498, pela primeira vez na história, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia. Este ano, as comemorações terão lugar na cidade de Faro, ao londo do mês de maio.

Poderá consultar o programa do evento aqui.