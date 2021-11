UAlg regressa às escolas básicas e secundárias com palestras presenciais

A Universidade do Algarve (UAlg) vai retomar a iniciativa “Equipa UAlg” de modo presencial nas escolas do ensino básico e secundário com várias palestras e ações gratuitas e informais, anunciou a instituições de ensino.

A edição de 2021 e 2022 desta iniciativa da UAlg terá um total de 120 palestras distribuídas por 19 áreas científicas, que também vão decorrer no formato online, com 46 delas a integrar pela primeira vez o catálogo deste ano.

As palestras vão ser lecionadas por docentes da UAlg e podem ser integradas nos programas das disciplinas e das atividades que estão previstas nas escolas, cujos temas são definidos consoante a faixa etária e o nível de formação do público-alvo.

As ações podem decorrer nas escolas ou nas instalações da universidade, com a equipa dividida em três categorias: “Decide por ti: escolhe a UAlg”, “A Universidade vai à Escola” e a “A Escola vem à UAlg”.

A primeira categoria consiste em sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa da UAlg, onde se destaca uma nova palestra intitulada “Sou aluno de um curso profissional e vou para a universidade!”.

Já na segunda categoria serão disponibilizadas várias atividades e palestras lecionadas por um docente da UAlg, em formato online ou presencial.

A terceira categoria é um conjunto de ações que vão decorrer nas instalações da instituição de ensino superior algarvia.

Além destas palestras, existe ainda a possibilidade de organizar outras iniciativas como visitas ou atividades específicas.

As inscrições podem ser efetuadas através do website.

