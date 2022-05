UAlg retoma cursos de verão em formato presencial

A Universidade do Algarve (UAlg) vai retomar, em julho, os “Cursos de verão”, com atividades para que os visitantes possam experimentar o ambiente universitário e conviver com a comunidade académica.

Os cursos, destinados a candidatos até aos 18 anos (inclusive), abrangem as áreas de Artes e Design, Ciências, Comunicação, Desporto, Economia, Gestão e Turismo, Engenharias e Tecnologia, Psicologia e Educação e Saúde, indicou a UAlg, em comunicado.

Os “Cursos de verão” retomam este ano o formato presencial, após dois anos de realização ‘online’ devido à pandemia da covid-19.

As atividades letivas e experimentais, que pretendem divulgar a oferta formativa universitária junto dos futuros candidatos ao ensino superior, vão decorrer no período da manhã, sendo a tarde reservada para atividades desportivas e de lazer, entre as quais surf, stand up paddle, bodyboard, canoagem e jogos de praia.