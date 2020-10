UAlg tem 121 vagas para a terceira fase do concurso nacional

A Universidade do Algarve (UAlg) é a instituição de ensino superior a nível nacional com o maior número de vagas disponíveis para a terceira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES), segundo dados divulgados pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

As candidaturas à 3.º fase do CNAES começam hoje até dia 26 de outubro, com cerca de três mil vagas a nível nacional.

Os resultados desta fase do CNAES serão divulgados na próxima sexta-feira, a 30 de outubro.

Segundo estimativas do MCTES, deverá haver um aumento de mais de 10 mil novos alunos no ensino superior, passando dos cerca de 84 mil que entraram no passado ano letivo para os cerca de 95 mil novos alunos que agora são esperados.

Estes números têm em conta os estudantes que entram através do CNAES mas também através de outras formas de ingresso no sistema público, em formações curtas – cursos técnicos superiores profissionais, cTESP- e ingresso no sistema privado.

Na primeira fase do CNAES concorrem cerca de 62 mil estudantes, tendo ficado colocados quase 51 mil. No entanto, apenas 46.372 (91%) efetuaram a matrícula e inscrição.

Já na 2.º fase entraram quase 10 mil alunos (9787), com pouco mais de cinco mil a conseguir um lugar no ensino superior politécnico e 4.534 no ensino universitário.