UAlg terá novo curso de engenharia e 105 bolsas de incentivo

Para o próximo ano letivo, a Universidade do Algarve (UAlg) disponibiliza 45 cursos de licenciatura e um mestrado integrado, reforçando a sua oferta formativa com uma nova licenciatura em Engenharia de Sistemas e Tecnologias Informáticas (LESTI).

A principal novidade para 2022/23 prende-se com a atribuição de 105 bolsas de incentivo, distribuídas por 27 licenciaturas, para os novos alunos que ingressem através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

Estas bolsas de incentivo, atribuídas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), traduzem-se num apoio financeiro anual no valor da propina, e são renovadas automaticamente ao longo dos três anos, desde que o aluno obtenha aproveitamento.

No próximo ano letivo, a UAlg disponibiliza 1535 vagas para o Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior.

A LESTI conta com importantes parcerias externas com Deloitte, através do programa BrightStart, ATOS, Algarve Evolution e UALG TEC CAMPUS – Aceleradora de Empresas da Universidade do Algarve.

Todos os alunos que ingressem na UAlg em primeira opção, com nota de candidatura igual ou superior a 17 valores, irão receber uma bolsa de excelência. Atribuídas aos melhores alunos de cada curso de licenciatura e mestrado integrado, que se matriculam no 1.º ano, pela primeira vez, as bolsas pagam integralmente o valor da propina no ano letivo 2022/2023. O valor da propina mantém-se nos 697,00 euros, que podem ser liquidados em dez prestações mensais.

O prazo normal para a apresentação da candidatura à primeira fase decorre de 25 de julho a 8 de agosto. Os alunos que pretendam ingressar na Universidade do Algarve poderão consultar quais os cursos disponíveis, as condições de acesso e outras informações úteis aqui.