UAlg vai lançar livro sobre impacto económico da Universidade na região

“O impacto económico da Universidade do Algarve na região do Algarve” é o título do livro da autoria de João Albino Silva, Rui Nunes e Sérgio Santos, docentes da Faculdade de Economia da UAlg, que será apresentado virtualmente no dia 18 de dezembro, pelas 18h00, anunciou a instituição de ensino superior.

A sessão contará com a presença dos autores, do reitor da UAlg, Paulo Águas, do presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, e do presidente da Delegação Regional do Algarve da Ordem dos Economistas, Luís Coelho.

O livro fala sobre o impacto que a UAlg teve na economia algarvia e quais os efeitos diretos e indiretos em resultado das despesas efetuadas pela Universidade e por toda a sua comunidade académica centrando-se nos últimos 40 anos.

Segundo livro, “no ano civil de 2018, o impacto económico direto da Universidade do Algarve na economia regional, nomeadamente o resultante da aplicação das dotações orçamentais da UAlg e das despesas da sua comunidade académica no desenvolvimento económico da região, foi de aproximadamente 64,3 milhões de euros”. Ainda de acordo com a publicação este impacto direto resultounum impacto económico total na ordem dos 80,6 milhões de euros e, consequentemente, em um efeito multiplicador de 1,25.

Relativamente ao emprego ao emprego, estimou-se que mais de 2200 postos de trabalho poderão estar direta ou indiretamente, dependentes da UAlg. Mas, impacto financeiro da UAlg não representa o efeito fundamental desta Instituição a nível regional. Não menos importante é a sua contribuição para o aumento do capital humano, através da formação superior que ministra, dotando a região e o país com recursos humanos qualificados nas mais diversas áreas de conhecimento.

Paulo Águas, no prefácio do livro refere: “para muitos, há um Algarve antes da Universidade do Algarve e um Algarve após a Universidade do Algarve. Entre todos os residentes na região há um sentimento de que a Universidade acrescenta valor, contribuindo para o desenvolvimento científico, tecnológico, cultural, económico e social do Algarve”.

