Ucrânia: Motociclistas algarvios reúnem-se em manifestação pela paz

O Grupo de Ação Motociclista (GAM) organizou uma manifestação nacional contra a guerra na Ucrânia pretendendo juntar no domingo, pelas 17:00, motociclistas de todo o país em várias cidades portuguesas. No Algarve, o ponto de encontro será o Estádio Algarve.

PUB

Em comunicado, o GAM refere que a manifestação de motociclistas “que estão contra a guerra na Ucrânia e contra todas as guerras como forma de resolver diferendos entre povos” será marcada pelas bandeiras brancas da paz, estando aberta a toda a população.

“Contra as atrocidades da guerra, lançando mais um grito de alerta pelos conflitos que, um pouco por todo o mundo, vão aumentando a dor entre as populações indefesas, os motociclistas nacionais vão juntar-se, no domingo”, pode ler-se na nota.

De acordo com o GAM, a manifstação vai também realizar-se no Porto (Avenida dos Aliados), em Coimbra (Praça da República), em Lisboa (Rossio), no Funchal e nas Portas da Cidade, em Ponta Delgada.