Último número da Promontoria apresentado em VRSA

O último número da Promontoria, a revista de história, arqueologia e património da Universidade do Algarve, vai ser apresentado no Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes, em Vila Real de Santo António, no dia 4 de fevereiro pelas 18:00, anunciou a autarquia.

Esta apresentação está inserida no ciclo “Arquivo entre Histórias”, com a participação da professora de História Moderna da Universidade do Algarve, Andreia Fidalgo, e de vários autores como José Eduardo Horta Correia, Fernando Pessanha e Pedro Pires.

A participação desta apresentação é válida após inscrição ou reserva antecipada através do e-mail arquivomunicipal@cm-vrsa.pt, de modo a garantir o distanciamento e a etiqueta respiratória relativa à pandemia de covid-19.