Um ferido grave e um ligeiro na Praia do Alemão

Duas pessoas ficaram feridas no domingo na Praia do Alemão, em Alvor, no concelho de Portimão, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

A mesma fonte indicou que os dois feridos – um grave e um ligeiro – são de nacionalidade neerlandesa e foram transportados para o Hospital de Portimão.

O alerta para uma situação de pré-afogamento foi dado cerca das 20:44 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por seis meios da Autoridade Marítima de Portimão, corporação de bombeiros e Cruz Vermelha Portuguesa.

O incidente aconteceu no dia em que teve início a época balnear em algumas praias do país, depois de dois anos em que foi retardada a abertura devido à pandemia de covid-19.

Na semana passada, o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional, comandante José Sousa Luís, disse que “alguns locais em Portugal” tinham condições para a abertura da época balnear.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Concessionários de Praia, João Carreira, adiantou que a época balnear iria abrir em “cerca de 15 na Costa da Caparica, em Cascais e algumas no Algarve”, com a presença de nadadores-salvadores.

Algumas praias do arquipélago da Madeira também anunciaram a abertura oficial para ontem.