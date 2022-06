Uma grande lição de amor, paz e educação

Há árvores estrondosas nos bosques que são sombra nos dias tórridos de verão e cujos ramos e copas amparam chuvas e ventos no rigor do inverno; há HOMENS que são instituições de AMOR, PAZ E EDUCAÇÃO; há livros que são BÍBLIAS; e há palavras que são unguentos para as feridas da alma e do coração, lições de vida, coluna vertebral, faróis no meio das tempestades.

Ao longo da minha vida, tenho tido o privilégio de privar de perto com um HOMEM de quem tenho a honra de ser sobrinha e afilhada.

Único filho homem de uma família de 4 irmãos, foi educado por pais muito humildes mas que colocavam as palavras AMOR, PAZ E EDUCAÇÃO acima de todas as outras.

Talvez por isso, o meu tio Neto Gomes seja o grande ser humano que é, pois na sua base estão os princípios fundamentais de grandes pedagogos.

Cresci alfabetizada pela sua cartilha, que escutava semanalmente aos fins de semana pelas ondas da rádio, muitas vezes declamadas em direto para os microfones da RDP Antena 1, enquanto a família fazia silêncio para não interferir com a emissão das BANCADAS VAZIAS que estavam sempre cheias de ouvintes.

Na passada semana, tive oportunidade de assistir a mais um grande momento, uma grande lição de humildade e humanismo, digna de ser relida, ouvida e recordada e que continuam a ecoar em mim como uma grande lição de amor. Foi a apresentação do livro dos 77 anos de uma instituição, escrito pelo meu tio Neto Gomes no anos em que completará 77 anos de vida.

UMA HISTÓRIA DE AMOR E PAZ NA EDUCAÇÃO, conta a história da Casa da Primeira Infância e dos homens e mulheres que fizeram dela uma referência no que aos cuidados das crianças diz respeito, caracterizando, simultaneamente, a sociedade louletana nesses três quartos de século. Foi um momento muito especial, uma vez que foi percetível o empenho e dedicação que aquelas pessoas que fazem e fizeram parte daquela grande casa colocaram e colocam para fazer acontecer as coisas. Percebe-se que têm no topo da pirâmide as crianças e os jovens, mas também que lá colocam as pessoas, os colaboradores, aqueles que são as verdadeiras traves mestras, que funcionam e trabalham como equipa motivando-se uns aos outros para fazer acontecer.

E também isso aprendi com o chefe do Clã da minha família, a olhar os homens e as mulheres “olhos nos olhos”, a respeitar e a dar-me ao respeito, a aprender sempre com tudo o que nos rodeia pois, para quem está disposto a aprender, a vida é uma grande universidade.

E nisto tudo pensava, quando subi ao palco do auditório do ISEC em Coimbra e apresentei o módulo “A importância da Segurança Psicológica nas Organizações” que vou lecionar no âmbito da Pós-graduação em “Segurança, Saúde e Felicidade no Trabalho” da Mightymind.

É que, como diz a canção, “para chegar ao céu, temos que aprender a ser humanos. Abre-te coração.”

Sara Brito