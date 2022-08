Uma tonelada de laranjas distribuída aos turistas no aeroporto de Faro

Uma tonelada de laranjas algarvias vai ser distribuída aos turistas que chegam ao aeroporto Gago Coutinho, em Faro, entre os dias 9 e 12 de agosto, das 09:00 às 13:00, anunciou o Turismo do Algarve.

Esta terça-feira, a iniciativa conta com a participação do presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e do diretor regional adjunto de Agricultura e Pescas do Algarve, Mário Dias, que vão distribuir sacos de laranja na zona das chegadas.

A ação de charme tem o apoio de um produtor regional e pretende dar as boas-vindas aos turistas com laranjas “doces e sumarentas”, consideradas como “um cartão-de-visita”.

A laranja foi o primeiro produto regional com Indicação Geográfica Protegida, obtida em 1994, sendo que o Algarve tem o título de principal produtor de citrinos do País, com uma área de cerca de 16 mil hectares e uma produção que supera as 350 mil toneladas anuais.

Atualização (09-08-2022 10:57): Esta ação foi adiada pela organização “por motivos imprevistos” e será “prontamente reagendada”.