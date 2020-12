União das Freguesias de Faro coloca cinzeiros nas ruas da cidade

A União das Freguesias de Faro anunciou esta terça-feira que está a colocar cinzeiros de pé em alguns pontos da cidade e freguesia, de forma a minimizar o número de beatas nas ruas e calçadas da cidade.

“Fumar um cigarro e atirar a ponta para o chão é um gesto tão automático que, quem o faz, nem pensa nas consequências que desse ato advêm”, anuncia o município, que está a promover as colocações no âmbito da sua política ambiental e de sustentabilidade urbana, .

“As beatas são um dos principais agentes de sujidade que se pode encontrar nas ruas”, sublinha a autarquia, evocando que se estima que em Portugal sejam atiradas para o chão sete mil beatas para o chão por minuto, valores que, segundo Bruno Lage, presidente da União das Freguesias de Faro, “são inaceitáveis para uma sociedade que se quer mais sustentável e amiga do ambiente”.

De acordo com a Sociedade Ponto Verde, as pontas de cigarro podem demorar até 10 anos a decompor-se e durante esse processo libertam mais de 4 mil substâncias químicas que acabam por contaminar o piso das nossas cidades, solos e águas.

Desde do início de setembro que os cigarros, de acordo com a Lei, estão equiparados a resíduos sólidos urbanos e, por isso, fica proibido o seu “descarte em espaço público”, podendo as coimas chegar aos 250 euros.

Os equipamentos agora colocados, para além de proteger o ambiente, vão também sensibilizar os cidadãos “para que alterem os seus hábitos e comportamentos evitando que joguem as suas beatas para o chão”, sublinha a União de Freguesias de Faro.

