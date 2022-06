União de Freguesias de Faro distinguida com Prémio Autarquia do Ano

A União de Freguesias de Faro foi esta semana distinguida na cerimónia de entrega dos prémios da 3.ª edição do prémio Autarquia do Ano, com o projeto de Economia Circular, na subcategoria Consciencialização Ambiental.

O projeto foi sujeito a avaliação de um grupo de jurados composto por personalidades da sociedade civil, que se distinguiram pelo seu percurso cívico, académico e profissional.

Depois da União das Freguesias de Faro ter, no ano passado, ficado em 1.º lugar no galardão Eco-Freguesias XXI com a melhor classificação nacional de sempre, esta distinção volta a ser “motivo de orgulho para Faro e para os farenses e é o reconhecimento de uma estratégia de defesa do ambiente e da promoção da sustentabilidade que têm sido implementadas”.

O prémio Autarquia do Ano é promovido pelo Lisbon Awards Group e distingue as autarquias pelas suas práticas inovadoras e destacando o que de melhor se faz nas freguesias e câmaras do país.