União de Freguesias de Faro leva compras a casa de idosos  

A União de Freguesias de Faro voltou a lançar o seu programa de apoio “Não saias de casa!” que pretende entregar ao domicílio compras essenciais de supermercado e farmácia a idosos e doentes crónicos, anunciou a autarquia.

“Face ao novo confinamento a que o país está sujeito devido ao aumento significativo dos casos covid-19, que afeta de forma mais severa a população mais idosa e fragilizada em termos de saúde, a União das Freguesias de Faro relança o seu programa de apoio “Não saia de casa!”, que esteve em funcionamento aquando do primeiro confinamento em março e abril do ano passado”, refere em comunicado.

Através deste programa, todas as pessoas com mais de 70 anos ou que tenham doença crónica, desde que estejam em situação de isolamento social ou ausência de rede de suporte familiar e residentes na freguesia, podem receber as compras de bens essenciais nas suas casas.

Os interessados devem contactar a União de Freguesias de Faro através dos telefones 289 889 765 ou 289 889 760, de segunda a sexta-feira entre as 09:00 e as 12:30.

PUB