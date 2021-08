Único abrigo para imigrantes do sul do País será em Alcoutim

O concelho de Alcoutim vai ter o primeiro centro temporário de instalação de imigrantes de todo o sul do País, disse ao JA uma fonte do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), adiantando que em todo o território nacional só existe um equipamento congénere no Porto, zona da Boavista

Excluem-se daquela contabilidade os três espaços equiparados a centros temporários de instalação de imigrantes existentes nos três principais aeroportos do Continente, em Lisboa, Porto e Faro, instalações mais pequenas e que se destinam a estadias de muito curta duração.

O centro a instalar no concelho de Alcoutim deverá ser, para já, o único daquele tipo no sul do País, depois do recuo do ministro Eduardo Cabrita quanto à prevista instalação de um centro semelhante no antigo Hospital Prisão de Caxias, próximo de Lisboa. Fortes críticas no Parlamento fizeram o ministro da Administração Interna desistir do propósito.

