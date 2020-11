Unidade de AVC do CHUA distinguida com prémio máximo

A Unidade de AVC do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) recebeu no início do mês o prémio máximo “Diamante Status” do projeto Angels Initiative, anunciou a administração do hospital.

“Este prémio representa o reconhecimento pelo empenho e dedicação da equipa multidisciplinar que todos os dias trabalha para a melhoria da qualidade dos cuidados direcionados para os doentes com AVC”, refere a coordenadora da unidade, Ana Paula Fidalgo, em comunicado.

O enfermeiro António Costa, que integra a Equipa Multidisciplinar da Unidade de AVC do CHUA, foi um dos 18 nomeados a nível europeu para o prémio “Spirit of Excellence 2020”.

Este prémio foi entregue durante o encontro European Stroke Organisation and the World Stroke Organization, que decorreu na Áustria com transmissão online.

Este prémio é atribuído às unidades que alcancem níveis de qualidade e performance clínica elevados na abordagem ao AVC, de acordo com critérios pré-estabelecidados do Registry of Stroke Care Quality.

O evento contou com a participação da médica e coordenadora da Via Verde de AVC do CHUA, Catarina Frias, do enfermeiro de reabilitação da unidade, António Costa e da coordenadora da unidade, Ana Paula Fidalgo.

Segundo o comunicado, “este envolvimento no projeto permitiu ainda identificar os pontos-chave a melhorar e reorganizar as equipas, alinhando todos os intervenientes no processo, desde a equipa da UAVC, Enfermeiros do Serviço de Urgência, Corporações de Bombeiros e Centros de Saúde”.