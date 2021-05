Universidade do Algarve abre inscrições para os Dias Abertos Online

Para divulgar a oferta formativa da Universidade do Algarve (UAlg) para o próximo letivo aos alunos do 9.º ano e do ensino secundário, a instituição de ensino universitário promove, entre 31 de maio e 2 de junho, os Dias Abertos Online.

Devido à pandemia de covid-19, o Dia Aberto da UAlg volta a decorrer de forma digital, através da plataforma Zoom, onde serão apresentadas as temáticas, as faculdades e as escolas, incluindo as licenciaturas, mestrados integrados e os Cursos Técnicos Superiores Profissionais.

Os interessados podem inscrever-se nas sessões através do website, recebendo posteriormente um e-mail com um link de acesso.

“Esta é uma oportunidade única para interagir com professores e estudantes em várias sessões de esclarecimento. Em formato de webinar, estas sessões, de cerca de cinco minutos por curso, focarão sempre os aspetos diferenciadores”, refere a UAlg.

