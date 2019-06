Universidade do Algarve acima da média em 12 indicadores

A Universidade do Algarve voltou a destacar-se no U-Multirank 2019, alcançando a classificação máxima em oito indicadores (mais um que em 2018) e encontrando-se acima da média – com “bom” ou “muito bom” – em 12 indicadores

A Universidade do Algarve volta a destacar-se no U-Multirank em 2019, atingindo a classificação máxima em oito dos 35 indicadores deste ranking, que compara mais de 1500 universidades a nível mundial. A classificação de cada universidade tem como base cinco critérios gerais de desempenho: ensino, investigação, valorização do conhecimento, internacionalização e envolvimento regional.

A classificação máxima de “muito bom” neste ranking foi atribuída à universidade algarvia nos seguintes indicadores: ‘Spin-offs’ (Transferência de conhecimento); ‘Empresas criadas por diplomados’ (Transferência de conhecimento); ‘Pós-Doutorados’ (Investigação); ‘Interdisciplinaridade das publicações’ (Investigação); ‘Publicações normalizadas pela dimensão da instituição’ (Investigação); ‘Publicações internacionais conjuntas’ (Internacionalização); ‘Diplomados com o grau de licenciado a trabalhar na região’; e ‘Diplomados com o grau de mestre a trabalhar na região’ (Envolvimento regional).

Comparando com o ano anterior, a UAlg melhorou de “bom” para “muito bom” no indicador ‘Diplomados com o grau de licenciado a trabalhar na região’ (Envolvimento regional)…

Leia a notícia completa na edição em papel.