Universidade do Algarve apresenta aplicação de realidade aumentada

A Universidade do Algarve (UAlg) apresentou nas Canárias (Espanha) a aplicação “Lost Stories, Folklore & History”, que usa realidade aumentada, anunciou a instituição de ensino.

Esta app utiliza a realidade aumentada “para disponibilizar informação tangível e intangível relacionada com a cultura, a ecologia, o folclore e a história dos percursos no telemóvel dos visitantes e explora a gamificação para tornar desafiante a sua descoberta”, segundo o comunicado.

Os visitantes do percurso podem fazer o download da app gratuitamente nas lojas Apple e Google e usar a realidade aumentada, acedendo a conteúdos materiais e imateriais do longo do percurso relacionados com a localização geoespacial onde se encontram.

Durante o trilho, o visitante vai ativando e descobrindo a sua história, utilizando a sua geolocalização ou códigos QR, para ouvir e observar conteúdos relacionados com o lugar que está a percorrer.

Esta aplicação também usa a gamificação para motivar a participação, sendo possível atribuir questões de múltipla escolha a um ponto de interesse, que pode ser usado para testar o conhecimento do visitante e motivá-lo a ganhar pontos para se posicionar no ranking.

A UAlg disponibiliza esta app no Trilho dos Sete Vales Suspensos, em Lagoa, mas também é possível incluir outros percursos.

- Publicidade -

O desenvolvimento desta plataforma foi coordenado por Mauro Figueiredo, docente do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, e contou com o apoio do projeto “TrailGazersBid”.