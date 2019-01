Universidade do Algarve cria prémio em homenagem ao primeiro reitor

Esta quinta-feira, dia 24 de janeiro, às 15h00, a Universidade do Algarve vai apresentar o Prémio Manuel Gomes Guerreiro, no auditório verde do campus de Gambelas, em Faro.

O prémio pretende homenagear o professor e investigador, primeiro reitor da Universidade do Algarve, na comemoração do centenário do seu nascimento.

O programa contempla várias intervenções e um tributo ao primeiro reitor da UAlg. Na ocasião, será ainda apresentado o programa das comemorações do 40º aniversário da academia algarvia.

Manuel Gomes Guerreiro nasceu no sítio das Vargens, na freguesia de Querença (Loulé), no ano de 1919. Foi engenheiro silvicultor, a partir de 1943. Ingressou nesse mesmo ano na Estação de Experimentação Florestal do Sobreiro, instalada em Alcobaça, e dirigida por Joaquim Vieira Natividade, tendo-se dedicado especialmente aos estudos das ecologias de algumas espécies da flora florestal portuguesa.

Em 1967, prestou provas para professor agregado e mais tarde para professor extraordinário da Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia. A partir da Universidade de Luanda, onde se encontrava em comissão de serviço, foi aprovado, por unanimidade, em 1968, para professor catedrático.

Foi investigador e depois diretor do Instituto de Investigação Científica de Moçambique, a partir de 1958, e mais tarde, em Angola, diretor dos cursos de Agronomia e de Silvicultura, tendo exercido as funções de vice-reitor da Universidade de Luanda a partir de 1972. Tomou posse, em janeiro de 1974, de vogal da comissão instaladora da Universidade de Évora, tendo sido transferido mais tarde, a seu pedido, para a Universidade Nova de Lisboa, onde foi responsável pelo Departamento de Ciências do Ambiente.

Em 1979, foi designado presidente da comissão instaladora da Universidade do Algarve, tendo-se tornado o seu primeiro reitor em 1982, funções que deixou de exercer, a seu pedido, em 1986.

Foi ainda secretário de estado do Ambiente no primeiro governo constitucional, nos anos de 1976 e 1977.

Faleceu a 10 de abril de 2000.