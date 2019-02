Universidade do Algarve faz 40 anos e continua a crescer

A Universidade do Algarve completa 40 anos em 2019. A instituição conta atualmente com cerca de 8 mil alunos, 19% dos quais internacionais

A Universidade do Algarve foi criada em 1979. Hoje, conta com cerca de oito mil alunos – sendo que um em cada cinco é estrangeiro – e tem surgido destacada em vários rankings internacionais. O presidente da Câmara de Loulé, Vítor Aleixo, lembra que este foi um investimento decisivo para que o Algarve deixasse de ser uma região periférica. Para assinalar os 40 anos da instituição, o reitor Paulo Águas promete um programa para “deixar marcas para o futuro”

A Universidade do Algarve (UAlg) foi criada em 1979 e, desde então, cresceu e aumentou progressivamente o número de alunos, sendo a universidade portuguesa que mais desenvolveu o seu potencial de atração de alunos nos últimos anos, com destaque para os estudantes internacionais.

Atualmente, a academia algarvia conta com cerca de 8 mil alunos, 19% dos quais internacionais, oriundos de mais de 80 nacionalidades, onde se destacam os estudantes vindos do Brasil.

Prestes a iniciar as comemorações dos seus 40 anos, a UAlg aparece pela primeira vez no ranking do “Times Higher Education – Young University Rankings 2018”, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50 anos ou menos. Entre as seis universidades portuguesas que integram este ranking internacional, a universidade algarvia obtém a classificação máxima no indicador que avalia a projeção internacional…

(NOTÍCIA COMPLETA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 7 DE FEVEREIRO)

NC|JA