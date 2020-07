Universidade do Algarve mantém este ano as mesmas 1475 vagas do ano passado

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Universidade do Algarve anunciou hoje que dispõe de 1475 vagas de acesso para o ano letivo 2020/2021 no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, precisamente o mesmo número de vagas do ano passado.

Cotada como a melhor universidade portuguesa na área de “Hospitality & Tourism Management” e reconhecida, por diversos rankings internacionais, pela qualidade do ensino em áreas como as Ciências e Tecnologias da Saúde; Economia, Gestão e Turismo; Ciências Sociais e da Educação; e Ciências Exatas e Naturais, a Universidade do Algarve oferece aos candidatos a possibilidade de integrar, entre licenciaturas e mestrados, um dos 44 cursos disponibilizados pela Instituição.

A Instituição, que conta atualmente com cerca de 8 mil estudantes, abre candidaturas, entre 7 e 23 de agosto, à integração de novos estudantes, na primeira fase, num período pós-pandemia, e com o selo “estuda em segurança”, que oferece aos que agora chegam a garantia dos mais elevados padrões de higiene e prevenção no regresso às aulas. Reeditando o lema “Estudar onde é bom viver”, a academia algarvia incentiva agora a “Estudar onde é bom – e seguro – viver”.

A licenciatura em Engenharia Informática (com 80 vagas), em Gestão (com 70 vagas), a Licenciatura em Psicologia (com 65 vagas) e as licenciaturas em Biologia Marinha e Gestão de Empresas, com 60 vagas cada, respetivamente, são, no ensino superior universitário, de entre os 44 cursos oferecidos, aqueles que abrem com maior número de vagas.

No ensino superior politécnico destacam-se os 23 cursos oferecidos nas áreas da saúde, do turismo, das engenharias, da educação e da comunicação, sendo que as licenciaturas em Gestão e em Turismo são aquelas que abrem mais vagas (70 e 60, respetivamente), seguindo-se Gestão Hoteleira (45 vagas), Ciências da Comunicação e Desporto (com 37 vagas cada).

Com formação inicial e pós-graduada nas áreas das Artes, Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias, a Universidade do Algarve oferece aos seus futuros estudantes a oportunidade de ingresso numa experiência única ao nível do Ensino Superior.

A Instituição disponibiliza ainda aos novos estudantes um conjunto de recursos de apoio, de entre os quais se destacam as possibilidades de alojamento – com mais de 600 camas em residências universitárias – e a disponibilização de Bolsas de Excelência, atribuídas com o patrocínio de empresas locais aos melhores alunos que ingressem na UAlg.

Os candidatos devem realizar as suas candidaturas através do site da Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), disponível em https://www.dges.gov.pt/online/Sessao/Iniciar.aspx.

Os resultados da primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior serão divulgados no dia 28 de setembro.

