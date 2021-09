Universidade do Algarve para a Terceira Idade já tem inscrições abertas

A UATI – Universidade do Algarve para a Terceira Idade anunciou que estão abertas até 28 de setembro as inscrições para os cursos ministrados na instituição, com sede em Faro.

Os cursos da UATI são os seguintes: Inglês, História, Teatro, Arraiolos e Pintura em Porcelana, Bem-Estar Emocional, Português/Literatura, Economia, Ginástica Rítmica, Artes Plásticas, Tuna Académica, Reiki, Francês, Trabalhos em Estanho, Informática, Bordados Manuais, Direito, Filosofia, Iniciação à Geriatria, História de Arte, Antropologia Social, Psicologia, Cavaquinho, Guitarra Clássica, Psico-hipnoterapia e Saúde Mental.

A UATI é uma associação sem fins lucrativos que vive exclusivamente das inscrições /matrículas dos alunos seniores, com mais de 50 anos.

Criada em 1993, tem como objetivo “a promoção do envelhecimento ativo e saudável, através das atividades que desenvolve em colaboração com um conjunto de professores, todos, em regime de voluntariado”, segundo o comunicado da instituição.

“Nesse sentido torna-se imperioso, principalmente no presente momento, atrair mais alunos de modo a podermos levar a cabo a nossa missão”, conclui.

A Universidade situa-se na Praceta Salgueiro Maia, Bloco J r/c, em Faro, e podem ser prestadas informações pelos telefones 289 826 884 e 925 980 106.

