Universidade do Algarve presente na maior feira de educação no Brasil

A Universidade do Algarve vai estar presente na maior feira internacional de educação no Brasil, o Salão do Estudante 2022, que irá decorrer em sete cidades brasileiras, de 12 a 23 de março. Simultaneamente, participará na primeira Conferência Internacional de Estudos em Portugal, que se realizará no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro.

No Salão do Estudante, a UAlg marcará presença nas cidades de São Paulo (12 e 13 de março) e do Rio de Janeiro (Copa, a 15 de março, e Barra, a 16 de março).

Esta feira atrai mais de 30 mil alunos do ensino médio brasileiro, equivalente ao ensino secundário, que procuram em Portugal uma alternativa de ensino superior de qualidade. A UAlg partilha com outras universidades portuguesas o stand do CRUP – Universities Portugal.

No contacto com os futuros estudantes e respetivas famílias, a UAlg irá promover a sua oferta formativa – cursos técnicos superiores profissionais, licenciaturas, mestrados e doutoramentos -, para além de abordar temas como os custos de vida, a duração dos cursos e as formas de acesso.

Para além das Instituições portuguesas já confirmadas, a conferência também terá a presença do Gabinete de Relações Internacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), que juntas irão discutir os desafios e conquistas tendo em conta os protocolos bilaterais já estabelecidos entre as instituições públicas brasileiras e as portuguesas, para a mobilidade de estudantes internacionais.

Com uma comitiva formada por vários institutos politécnicos e universidades portuguesas, o evento é organizado pela Start-up “Estude em Portugal”, uma empresa formada por estudantes brasileiros que vivem em Portugal e se dedicam a orientar candidatos brasileiros que não tenham nacionalidade europeia e decidem imigrar para Portugal através dos estudos, fazendo uso do Estatuto do Estudante Internacional.

O trabalho realizado pelo grupo de estudantes brasileiros tem-se destacado nas redes sociais (@estudeemportugal), através do Instagram e Youtube, onde dão a conhecer as ofertas formativas das instituições portuguesas que aderiram ao Estatuto do Estudante Internacional. “Nossa missão é democratizar o acesso à informação, através de uma linguagem prática e utilizando recursos tecnológicos para aproximar os candidatos brasileiros dos benefícios criados através de protocolos bilaterais entre Brasil e Portugal, que facilitam o processo de imigração para fins de estudos”, concretiza Higor Cerqueira, presidente fundador da Associação Nacional de Estudantes Brasileiros em Portugal e atualmente mentor de carreiras internacionais no “Estude em Portugal”.

O evento que acontecerá presencialmente e será transmitido pelas redes do “Estude em Portugal”, canal que já soma mais de 2 milhões de visualizações e totaliza mais de 141 mil horas de conteúdo assistido.

A participação é gratuita e os interessados ainda poderão inscrever-se em: www.estudeemportugal.org/conferencia