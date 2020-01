Universidade do Algarve promove 3.º Encontro de Saúde e Educação

Sob o tema “Livres e Felizes para Crescer” vai ter lugar no próximo dia 15 de fevereiro de 2020, no Anfiteatro Verde (Edif. 8), no Campus de Gambelas, da Universidade do Algarve, a 3ª edição do Encontro de Saúde & Educação.

Nesta edição, e à semelhança das edições anteriores, serão colocados à discussão e reflexão diferentes e pertinentes temáticas da saúde e da educação infantil.

Com um programa constituído por diferentes profissionais, desde o pediatra ao educador de infância, do psicólogo ao nutricionista, do sociólogo ao pedopsiquiatra e ao professor de educação física, irão ser trazidos à reflexão temas relacionados com os conceitos de liberdade e de felicidade, com o objetivo de permitir um desenvolvimento pleno às crianças.

Estes encontros dirigem-se a toda a comunidade em geral, concretamente a todos os que têm especial interesse no desenvolvimento infantil.

Neste encontro, será apresentado oficialmente o livro “Uma viagem à Primeira Infância”, obra que resultou da toda a partilha realizada no II Encontro e que vai ser apresentada pelo apresentada pelo Professor Carlos Neto.

A sessão de encerramento desta edição do Encontro de Saúde & Educação é da responsabilidade do Pedopsiquiatra Pedro Caldeira da Silva, diretor da Especialidade de Pedopsiquiatria do Centro Hospitalar de Lisboa Central e subcomissário da Saúde para o SNIPI da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale Tejo.

Pedro Silva é ainda o responsável pelo Centro de Estudos do Bebé e da Criança da Unidade da Primeira Infância do Hospital Dona Estefânia há mais de 30 anos.