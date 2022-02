Urgências pediátricas em Faro afinal não fecham hoje e amanhã

O atendimento pediátrico na urgência do hospital de Faro está a ser retomado a partir da manhã deste sábado, indicou hoje o Centro Hospitalar Universitário do Algarve, depois de ter anunciado o seu encerramento entre sexta-feira e segunda-feira.

PUB

A mesma fonte justificou a alteração e a reabertura da Urgência de Pediatria de Faro durante o fim de semana com a “partilha de recursos especializados” entre as unidades de Faro e de Portimão e com o “empenho dos profissionais de saúde que contribuíram para manter os dois serviços a funcionar”.

“Sábado e domingo, 26 e 27 de fevereiro, o atendimento será assegurado no Serviço de Urgência de Pediatria de Faro por três médicos clínicos gerais, com experiência no atendimento de crianças. O pediatra de Urgência do CHUA permanecerá na Unidade Hospitalar de Portimão”, precisou o CHUA, num comunicado assinado pelo diretor clínico, Horácio Guerreiro.

O centro hospitalar algarvio sublinhou que, durante o fim de semana, “os casos graves contarão com o apoio do Serviço de Cuidados Intensivos Pediátricos em Faro”, enquanto “os casos menos graves, que careçam de avaliação por pediatra, serão encaminhados para Portimão”.

“Durante este período, além do pediatra de Urgência, existirão pediatras na Unidade de Cuidados Intensivos na Unidade de Faro e um pediatra na Unidade de Portimão de apoio à maternidade”, acrescentou o CHUA.

O centro hospitalar algarvio recordou que a Urgência Pediátrica em Faro vai continuar hoje encerrada e “só serão atendidas as situações clínicas urgentes que não possam ser transportadas para Portimão ou que exijam cuidados intensivos ou cirúrgicos”.

“Esses casos, que se espera sejam excecionais, serão atendidos por médico da Urgência Geral”, referiu.

O anúncio da reabertura do atendimento de crianças no hospital de Faro no sábado e no domingo foi feito ao final da tarde de hoje, depois de o CHUA ter anunciado de manhã que ia encerrar essa unidade entre hoje e segunda-feira, devido à falta de médicos para constituir as equipas das escalas de serviço.

“A carência de médicos pediatras, a que se juntam algumas situações de baixa médica, tornam impossível a constituição das equipas das urgências pediátricas, pelo que nos vemos forçados a encerrar a urgência de Pediatria da unidade de Faro, de hoje até segunda-feira”, justificou na ocasião o CHUA em comunicado.

A mesma fonte indicou também que o centro hospitalar algarvio, que integra os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, seguiria com a urgência de Pediatria da unidade de Portimão aberta, entre hoje e segunda-feira.

“Apesar de todas as múltiplas e repetidas iniciativas, junto de outros hospitais, de médicos individualmente e da estrutura hierárquica, não conseguimos recrutar especialistas de Pediatria para evitar a situação atual”, argumentou o CHUA, que agora anuncia ter corrigido a situação e garante o funcionamento da urgência pediátrica de Faro em dois dos três dias em que a unidade iria permanecer encerrada.