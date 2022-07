Usar bem os recursos, a transparência e a integridade

Num momento em que o futebol competição/espetáculo muito já vai mexendo, com a realização de jogos de preparação, porque à beira do início dos campeonatos nacionais, importará trazermos ao ‘palco dos acontecimentos’, uma séria e oportuna referência aos valores do desporto, e do futebol em particular.

Com a ajuda de José Manuel Constantino, Presidente do Comité Olímpico de Portugal, hoje por hoje um dos maiores pensadores do nosso tempo, a que muito se vai adotando a denominação de ‘influencer’, não ocupasse ele um dos lugares de maior destaque na hierarquia do conhecimento e do saber, percorramos, em síntese, que (mais) assertiva rota sulcar para não nos virmos a constituir em navegadores sem… bússola!

Transmite-nos, a dado passo, com a sua visão experimentada, face à observância dos factos: “O Desporto nasceu fora da órbita do Estado. E essa circunstância tornou as organizações desportivas avessas ao controlo público. À tentação de criarem um ‘estado’ dentro do Estado. De fazer coabitar dois direitos. Esse tempo passou. Não é mais possível voltar para trás. As opiniões públicas não compreenderiam que, estando em causa relevantes interesses públicos, o Estado não regulasse, não supervisionasse e se necessário não punisse. Esta é uma batalha sem tréguas para a qual todos estamos convocados e temos a perfeita noção que uma ameaça global desta índole requer o compromisso intransigente e empenhado de organizações que partilhem a mesma visão reformista e preocupação face à dimensão dos problemas que atravessamos”.

Acrescentando, quanto à preservação do Desporto, e valorizando o facto de que: “Se formos incapazes de cuidar dos seus valores e princípios fundamentais, se não salvaguardarmos a integridade, se não o colocarmos ao serviço do desenvolvimento social e humano, todo o seu valor formativo se perde. Porque se chegarmos aí o Desporto vira-se contra si próprio”.

Terá ficado quase tudo dito?! Estamos em crer que pouco faltará para que não nos desviemos da ‘rota traçada’ e nos constituamos em bons discípulos, em bons alunos!

Como o estará a ser, por exemplo, Emanuel Simões, de 43 anos, natural de Barcelos, atual treinador da ADFafe, que exerceu as funções de diretor desportivo do Santa Clara em 2021/2022, regressado agora ao treino, ao ‘terreno’ (onde tudo acontece e se resolve), após ter estado fora das competições entre 2018 e 2020, por “opção pessoal e profissional”, já que desempenha também funções de diretor de uma empresa.

Lutar como se fosse o último jogo

Ciente da rota a sulcar, na liderança da sua equipa, quais são os objetivos? Rápido, expontâneo na resposta: “Dar tudo em todos os jogos e tentar ganhá-los. Quem está ou vem para a ADFafe tem de lutar pela vitória, tem de trabalhar, lutar e suar em todos os jogos como se fosse o último”.

Perante os seus dirigentes, adeptos e jogadores, Emanuel Simões, com esta voz de comando, bem expressa nestas palavras, candidata-se a não comprometer a sua responsável e responsabilizante missão de cumprir a sua missão essencial: a de ser um verdadeiro agente desportivo, porque, acima de tudo, saberá salvaguarda a sua integridade!

No Desporto como na Vida não é pensando que somos, é sendo que pensamos!

Humberto Gomes

*“Embaixador para a Ética no Desporto