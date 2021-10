Utilizadores da EVA e Fronta Azul já podem comprar passagens online

Os utilizadores das carreiras interurbanas da EVA e da Frota Azul já podem consultar os horários e comprar os títulos online, anunciou a administração da EVA, informando que os passageiros poderão fazê-lo através do website vamusalgarve.pt ou do smartphone, bastando para tal que instalem a aplicação.

Disponível para download na App Store e na Google Play Store, esta aplicação é uma das muitas novidades previstas no âmbito da nova rede ‘VAMUS — Transportes do Algarve’, que vai ser implementada a partir do dia 1 de dezembro.

A lista de novidades inclui ainda a renovação da frota, uma nova imagem corporativa, um novo sistema de bilhética (já em teste), serviços de transporte a pedido, transporte gratuito de bicicletas, Wi-Fi a bordo, o novo serviço AeroBus, entre outras, acrescenta a nota de Imprensa da EVA.

Esta reestruturação vai ser efetuada pela EVA Transportes, através da sua subsidiária VIZUR Transportes, após ganhar o concurso público internacional para a concessão do serviço público de transporte rodoviário de passageiros na AMAL, conclui.

