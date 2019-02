UTL de Castro Marim em Workshop Felicidade e Bem-Estar

A UTL (Universidade do Tempo Livre) de Castro Marim participou na num workshop intitulado “Ser Feliz na Idade de Ouro”, na Biblioteca Municipal, iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Castro Marim.

Cerca de 80 formandos da UTL aproveitaram esta atividade que, de uma forma prática, promove o desenvolvimento de um estilo de vida mais feliz e gratificante, tendo em conta as mais-valias e características da Terceira Idade.

O workshop deu a conhecer, de uma forma simples, divertida e muito descontraída, o contributo da Psicologia Positiva para uma vida mais feliz. Os participantes puderam apreender novas ideias e treinar as competências num storytelling (contar histórias) inspirador, repleto de momentos de partilha e dinâmicas de grupo.

Outras ações do género, vão ser promovidas, “procurando continuamente alargar o leque formativo dos formandos e a máxima interação com a comunidade, bem como aproveitar também a UTL como plataforma de promoção do potencial do território e património castromarinense”.

A Universidade do Tempo Livre de Castro Marim é um projeto desenvolvido em colaboração com a Associação Odiana. O investimento é estimado em cerca de 30.000 euros.