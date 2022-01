Vacina da gripe é gratuita em oito farmácias de Portimão

Até 31 de março, um total de 1800 portimonenses com 60 ou mais anos, desde que sejam utentes do Serviço Nacional de Saúde, poderão ser vacinados gratuitamente contra a gripe, sem necessidade de prescrição médica, numa das oito farmácias comunitárias que aderiram ao protocolo estabelecido entre o Município de Portimão, a Associação Nacional das Farmácias e a Farminveste.

Segundo a Câmara de Portimão, a autarquia disponibilizou 4.500 euros para a concretização deste protocolo, que visa reforçar a imunização preventiva em curso no Centro de Vacinação de Portimão e nas unidades de cuidados de saúde primários do concelho.

Mantém-se a vacinação gratuita às pessoas com mais de seis meses e menos de 60 anos que sofram de patologias crónicas, o mesmo sucedendo com cidadãos que tenham idade superior a 65 anos, grávidas, profissionais de saúde, outros prestadores de cuidados, bombeiros, ou profissionais de infantários, creches e equiparados, assim como com pessoal a trabalhar em estabelecimentos prisionais.