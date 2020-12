Vacinação anti-covid já começou em hospitais e centros de saúde do Algarve

Um total de 1100 vacinas chegadas ao Algarve nas últimas horas começaram esta manhã a ser administradas a profissionais de saúde da região, nos hospitais de Faro e Portimão e nos centros de saúde de Portimão, Loulé e Tavira, disse ao JA uma fonte da ARS/Algarve.

A vacinação começou esta terça-feira entre as 10:00 e as 10:30, entre os profissionais de saúde diretamente envolvidos no combate ao covid-19. Das 1100 vacinas, 900 serão administradas nos dois hospitais do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) e 200 nos três agrupamentos de centros de saúde do Barlavento, Central e Sotavento.

A atual fase decorrerá até 31 de dezembro, processando-se depois o alargamento da vacinação a outros profissionais, de acordo com a estratégia nacional definida pelo Governo, adiantou a mesma fonte.

A notícia do início da vacinação nesta terça-feira foi dada pela diretora do CHUA, Ana Castro, no domingo.

“A partir do momento que chegarem, começamos de imediato, porque temos uma equipa pronta e montada, que vai estar dedicada só a isso. Portanto, mal cheguem as vacinas, começamos a vacinar, temos a listagem das pessoas e é começar a chamá-las, o que será fácil e imediato, porque temos a listagem das pessoas, está tudo preparado, sabemos onde as pessoas estão e a que serviços pertencem, portanto é começar”, disse na altura.

