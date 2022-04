A vacinação contra a covid-19 em Vila Real de Santo António (VRSA) passa agora a ser administrada no Centro de Saúde local, anunciou a autarquia.

Até este mês, a vacinação contra o coronavírus era administrada no Pavilhão Municipal Ilídio Setúbal.

A partir do dia 12 de abril as inoculações contra a covid-19 funcionarão às terças e quintas-feiras, entre as 09:00 e as 15:00.