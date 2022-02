Vacinação obrigatória entra em vigor na Áustria

PUB

Entrou em vigor este sábado a vacinação obrigatória contra a Covid-19 na Áustria para todas as pessoas com mais de 18 anos. Quem não respeitar enfrentará uma multa pesada. Uma medida sem precedentes na União Europeia, decidida pelo governo apesar das críticas internas como resposta à rápida propagação da variante Ómicron no país.

“De momento, em Viena, estamos a vacinar em média 7000 pessoas por dia. Dez por cento são primeiras doses e 70 por cento são terceiras doses. Registámos um pequeno aumento, de cerca de 9 por cento, em comparação com a semana passada“, afimou Michael Hausmann, chefe de operações da Organização Samariterbund

Na Finlândia, a neve e o frio não impediram um protesto contra as restrições sanitárias na capital, que provocou interrupções no tráfego rodoviário e terminou com meia centena de detenções, em frente ao Parlamento.

Este sábado, a Rússia registou 177.000 novos casos, um aumento de 9000 em relação aos identificados na sexta-feira. O país é, globalmente, o quarto com o maior número de mortos, 334.743, devido à Covid-19.

Segundo Valery Vechorko, médico do hospital Filatov de Moscovo,“Nas últimas 24 horas o nosso hospital admitiu 250 pacientes, o que é muito. Entre 80 e 85 por cento estão infetados com a variante Ómicron, os restantes com a Delta.”

Na Dinamarca, o ambiente é completamente distinto, com o país a celebrar o primeiro fim-de-semana desde que as autoridades decidiram levantar a totalidade das restrições sanitárias.