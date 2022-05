Vacinação passa a ser administrada no Centro de Saúde de Silves

A Câmara Municipal de Silves informa que, na sequência da comunicação enviada pela ACES Barlavento, a partir do dia 16 de maio, segunda-feira, a vacinação da covid-19 passa a ser administrada nas instalações do Centro de Saúde de Silves.

O serviço será prestado nos horários praticados atualmente (segundas-feiras das 15:00 às 18:00 e sábados das 09:00 às 13:00), por tempo indeterminado.

Segundo a autarquia, a decisão resulta do facto do processo de vacinação se manter com uma afluência reduzida, possibilitando, desta forma, que o mesmo possa ser garantido pelo Centro de Saúde, localizado na Rua Cruz de Portugal (próximo do Instituto Piaget).