Vacinas da gripe são gratuitas nas farmácias de Olhão

À semelhança do que aconteceu o ano passado, e com o objetivo de alargar e facilitar o acesso à vacinação contra a gripe sazonal, o município de Olhão voltou a aderir ao Programa Vacinação SNS Local, anunciou a autarquia.

Este programa permite, através do investimento da autarquia, que a população elegível possa deslocar-se a uma das farmácias aderentes para que lhe seja ministrada, gratuitamente, a vacina.

Para a época gripal, encontram-se disponíveis no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS), 2,5 milhões de doses de vacinas contra a gripe. A administração ocorrerá, predominantemente, em contexto do SNS, mas também em contexto de farmácia comunitária, no âmbito do Programa Vacinação SNS Local, ao qual o município de Olhão voltou a aderir, em parceria com o Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Farmácias.

Com o apoio financeiro do município, as farmácias comunitárias apoiam a vacinação das populações entre os 6 meses de idade e os 64 anos, que tenham as patologias crónicas ou condições abrangidas pela vacinação gratuita.

Para tal, os cidadãos abrangidos por esta medida deverão dirigir-se a uma das farmácias aderentes para que lhes seja administrada, de forma gratuita, a vacina da gripe.

Basta, apenas, que se façam acompanhar pela respetiva prescrição médica eletrónica, que lhes será enviada via SMS ou, em alternativa, se encontrará disponível na Plataforma de Prescrição Eletrónica de Medicamentos.

Em Olhão, a lista das farmácias aderentes é a seguinte:

Farmácia Progresso – Olhão;

Farmácia Rocha – Olhão;

Farmácia Pacheco – Olhão;

Farmácia Olhanense – Olhão;

Farmácia Brito – Olhão;

Farmácia Nobre Sousa – Quelfes;

Farmácia Mendes Segundo – Fuseta;

Farmácia Soares – Moncarapacho.

