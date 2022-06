Vacinas passam a ser inoculadas no Centro de Saúde de Portimão

A partir deste sábado, 02 de julho, a inoculação de vacinas contra a covid-19 e respetivo reforço passa a ser assegurada pelo Centro de Saúde Portimão, que funcionará de 2.ª a 5.ª feira, entre as 15:00 e as 18:00 e aos sábados, das 09:00 às 17:00.

A alteração resulta da desativação do Centro Municipal de Vacinação, localizado no Parque de Feiras e Exposições de Portimão, uma vez que foram concluídas as vacinas da segunda dose de reforço ministradas aos maiores de 80 anos (quarta vacina), o que reduz consideravelmente a procura, dispensando a utilização daquela infraestrutura especificamente montada para o efeito, esclarece a autarquia.

Caso seja necessário reativar o Centro Municipal de Vacinação, que tinha capacidade instalada para inocular cem pessoas por hora, o mesmo poderá ser rapidamente reinstalado no espaço agora encerrado, localizado junto ao Portimão Arena, garante o município.