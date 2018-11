VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

OPINIÃO | CARLOS FIGUEIRA

O País foi verdadeiramente inundado durante vários dias por parte de toda a imprensa consumindo horas de televisão rádio e papel sobre dois acontecimentos, como se tratassem de questões centrais para a vida da maioria dos portugueses. A saber, o IVA das touradas e o processo que envolve Bruno de Carvalho, ex-presidente de um grande clube, há que reconhecê-lo, sustentado por milhares de apoiantes.

Quanto à primeira questão, a que envolve de uma forma descriminada o valor do IVA, entre espetáculos culturais, com IVA taxado a 6% e as touradas não incluídas nesse lote a continuarem a ser penalizados com uma taxa fixada nos 13%, com o Bloco de Esquerda a propor valor ainda mais alto em torno dos 23%.

Ora, na minha opinião, com tão precipitada decisão a recente Ministra da Cultura, criou sobretudo em problema ao governo. Não só pela má avaliação da questão em apreço, produto de uma cultura urbana, já conhecida e assente sobretudo numa massa intelectual elitista, que desde sempre se manifestou contra, desconhecedora da realidade do País, como justificou, por parte de setores de oposição ao governo, e mesmo no interior do Partido Socialista, uma onda de críticas, como se estivéssemos em presença de um problema central do País, desviando as atenções para a discussão em torno do Orçamento de Estado e do seguramente debate que as várias propostas, dos diferentes partidos, têm estado em apreciação. Estas sim, em torno de verdadeiros problemas que o País enfrenta, não só face ao final da legislatura, mas também para o futuro que nos espera. Diria então que por tão pouco não valia mesmo a pena.

Mas também é de referir que tais ocupações, de horas em torno de uma questão marginal é bem o espelho em que se encontra a comunicação social que temos.

Não me assaltam dúvidas que num futuro próximo, marcado por novas gerações as touradas venham a ser retiradas dos espetáculos culturais e mesmo a ser proibidas, se for essa a opinião da maioria. Mas não estamos em tempo dessa decisão e nesse sentido não cabe a qualquer ministro e neste caso da cultura, traduzir em opinião própria uma carga fiscal discricionária, até porque estarão em causa valores residuais, a arrecadar pelas finanças públicas.

Finalmente o caso que envolve a culpabilização, ou não, de Bruno de Carvalho, enquanto presidente de um grande Clube em torno dos, por demais conhecidos, acontecimentos de Alcochete, tomarem foros de acontecimento nacional, a que se somam outros, envolvendo outros clubes, como se a vida do País girasse toda em torno do futebol. Dirão, mas é disso que o povo gosta que traz negócio e audiências a prová-lo. Assim será, mas não me rendo a tal sentença por tal, continuo a insurgir-me por considerar igualmente exageradas a importância que ocupam em toda a imprensa, porque para além da sua significância, são em si mesmo, fomentadores de uma cultura assente no ódio e sobretudo desviantes do que é seguramente importante discutir: salários, emprego seguro, Serviço Nacional de Saúde, educação, de entre outros. E não me venham, face aos mesmos, com a cantiga de sempre que se tratam de slogans de propaganda. Porque neles, na sua justa atenção, reside a esperança e a qualidade de vida de largos milhares de portugueses.

Longe dos portugueses realizou-se este fim de semana uma reunião fechada ao público em Cascais, promovida por Balsemão, na qual participaram, segundo o Expresso, o que a meu ver poderia designar como parte de uma elite do pensamento de representantes do grande capital e de interesses a ele associados, quer na vertente produtiva, como em soluções privadas para gerir direitos, às quais se associaram intelectuais de diversas universidades. Estou curioso quanto às conclusões e propostas a que chegaram.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt

Advertisements

Share this: Facebook

Twitter

Google

More

Email

Print



LinkedIn

Reddit



WhatsApp