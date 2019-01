VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Ultrapassada que foi a disputa nos Conselho Nacional do PSD, em favor de Rui Rio, através de reservas mais que muitas quanto a horários denunciadas pelos seus diversos opositores, espique que, Rui Rio, se apresenta num Congresso do PSD na Madeira num posicionamento discursivo ao nível de João Jardim. Mais populista, mais radical, mais agressivo, mais próximo do CDS PP. Pergunta-se? Para se aproximar do discurso dos seus opositores na contenda que marcou as diferenças, ou porque conseguiram uma tréguas, que lhes permitiu negociar a elaboração das listas para o Parlamento Europeu e após tais resultados ficarem em melhores condições para negociar a autárquicas. Sim porque é disso que se trata!

Mas o maior radicalismo discursivo de Rio Rio abre também a possibilidade de um maior entendimento com o CDS, quer quanto a alianças nas legislativas, ou até nas Europeias, quer quanto às futuras eleições autárquicas que a meu ver só são possíveis por entendimentos a mais longo prazo.

Neste contexto é curiosa a posição de Santana Lopes e do seu novo Partido que balança entre o PSD e o CDS. Santana que nunca ganhou nada de significativo na política portuguesa em termos de forças partidária por ele corporizada, a presidência da Figueira da Foz, surge agora como elemento aglutinador, agregador, de toda a direita portuguesa.

Estamos então presentes e então num ano de grande intensidade política se assim se pode afirmar. Na minha perspetiva e interesse estou mais curioso e interessado no que vai resultar da discussão sobre a nova Lei do SNS. O que diferencia a esquerda ou centro esquerda do negócio da saúde que a direita conquistou com os provados nos tempos do governo de Cavaco Silva. E nesse sentido é necessário para que a memória não se apague que as alterações à Lei foram aprovadas por um único partido, o PSD, sobre o silêncio de Marcelo, nessa altura, Presidente de tal partido.

Por fim último, uma última palavra, indispensável, para a tragédia que a nós todos nos atingiu, quer para o outro jovem envolvido, do qual não tenho nenhuma referência, mas vale por igual. Mas, compreender-se-á, que para proprietários, jornalistas, amigos, a morte de um jornalista de mérito e que pelos vistos morreu num acidente drástico ao serviço do jornal, tenha de ter a maior das solidariedades para a sua família e sobretudo para a sua companheira e os seus filhos.

Todos nós esperamos a morte. É inevitável como ciclo de vida. Uns esperando que mais vale, porque o que suportamos em vida é pior dos que anunciam de belezas, para além da morte, enquanto outros, na dúvida, é nesta vida, mesmo que difícil, que temos de continuar a viver, procurando viver com melhores acessos a uma vida digna. Depois se verá!!!

Carlos Figueira

