VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

A próxima edição do JA coincide com a comemoração de um marco importante na configuração do estabelecimento de um Estado Democrático, Liberal, no início do século anterior, em consequência de uma forte presença empresarial de afirmação da nossa independência, face à influência e predomínio dos ingleses. É nesse sentido que se justifica, e bem, a oportunidade das anunciadas comemorações no Porto desta data histórica do 31 de Janeiro e o que dela constituiu como confirmação da independência com resultados em anos posteriores que conduziram à implantação da República. Da história e o que ela foi, só podemos extrair os benefícios para os respectivos povos. Sem dúvida que o 31 de Janeiro representa um marco para a conquista da emancipação do País sob o domínio inglês. O que a seguir acontece, com a implantação da república e o percurso que se segue com a destituição da monarquia e o desaguar em mais de quarenta anos de ditadura, é e outra história a abordar.

A semana está marcada por notícias de atos de violência em bairros periféricos da grande Lisboa. Creio, a meu ver, que exagerados porque não somos, no quadro da Europa, um País marcado por atos de violência, não só entre portugueses, mas sobretudo entre negros e brancos. Quaisquer deles, hoje, cidadãos portugueses, com os mesmos direitos de cidadania na sua esmagadora maioria. Diria, mesmo que o País, no processo de descolonização que iniciou, parco em recursos, empobrecido, deu um notável contributo para acolher quem não se disponibilizou a ficar onde se tinha proposto realizar a sua vida. Certo que a incertitude e a insegurança em muito contribuiu para tal decisão.

Neste contexto não percebo a justificação de Marcelo acorrer a Cabo Verde à luz destes conflitos. Porquê: Trata-se de um conflito entre gente oriunda de Cabo Verde e portugueses residentes? E se assim é o que pode fazer o Presidente deste País quando a maioria já tem a nacionalidade portuguesa? E então porquê? Ignorando provavelmente a raiz social que lhes está na origem: integração, emprego, assimilação, descriminação e não sei o que mais? Mas tudo isso mesmo que possa ocorrer não faz do País um Estado marcado pela diferença da pele e da sua origem.

A igreja marca uma importante vitória com a realização do Fórum Mundial da Juventude em 2022. Creio que se não me engano será essa a marcada data. É acontecimento que significa a marca mais importante para a recandidatura de Marcelo a segundo mandato à Presidência da República, o que pelo menos significa que sob tal perspetiva se reduzem a teatralização que tem marcado as suas posições sob tal hipótese de segunda para sexta, se vai ou não vai, numa teatralização que chega de cansaço.

Carlos Luís Figueira