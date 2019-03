Vai Andando Que Estou Chegando

Passado o Carnaval e aprumando-se a época Pascual, numa Primavera que se antecipou, aqui para o Sul, a usufruirmos de um sol imenso e dias claros, para delícia dos viajantes que nos procuram: ingleses, mas também nos últimos tempos, italianos (vá lá saber-se porquê) e franceses. Todos são bem vindos para além dos nossos vizinhos espanhóis.

Mas, naquilo que nos toca mais de perto, para além do clima, no plano político, é de facto a preparação das eleições em Maio para o Parlamento Europeu e, sobretudo, as legislativas de Outubro. Nesse sentido, as diversas sondagens que vão sendo publicadas, sem grandes diferenças, deve dizer-se, vão dando conta de um PS em primeiro lugar, sem conseguir obter maioria absoluta e uma direita fraca, segmentada não só classicamente entre PSD e CDS mas mesmo, entre elas próprias, em função de ambições políticas expressas na formação de vários partidos.

Nesse sentido, não resisto a registar o discurso de Rio há dias atrás após, suponho, um lanche de chá e torradas fartas de manteiga, quando num deslumbramento de pensamento dito ideológico, afinal descobre que nos últimos quarenta anos da nossa história, nunca houve fascismo em Portugal. Tratou-se somente de um regime de extrema direita que qualquer Francisco Sá Carneiro e outros pares, então membros da Assembleia Nacional do regime resolveriam.

O quê? Pergunto! A inexistência de partido único, de polícia política, de tortura e repressão contínua, porque os que se opunham, de tribunais plenários que mandavam para a cadeia anos sem fim quem se lhes opunha, da tortura para obter confissões e traições, censura a quem ousava publicar uma palava que fosse contra o que o regime de partido único impunha, da morte de Humberto Delgado e de Dias Coelho, das guerras coloniais onde morreram portugueses e africanos em defesa dos seus países, do empobrecimento e da emigração em massa de portugueses. Então isto para Rui Rio tratou-se só da manifestação de um regime de extrema direita que poderia ser resolvido com meia dúzia de Sá Carneiros? E se mesmo que assim fosse por muito hilariante que tal tese fosse, ele que já era crescidinho fez alguma coisa para que tal acontecesse?

É este o pensamento que a direita nos propõe. O apagamento da história e o seu descompromisso perante ela!

Mas, felizmente, em sentido contrário, o Dia Mundial da Mulher, o 8 de Março, que consagra mundialmente o direito à mulher ao trabalho, e aos direitos que dai advêm, terá sido na sua diversidade um dos mais participado dos últimos anos. Vários factores terão contribuído para que tal acontecesse. As notícias sobre a brutal morte de mulheres e outras formas de violência que não acabaram em morte por mera circunstância, o reflexo que tais actos tiveram na comunicação social (confesso, na minha opinião, que em alguns dos casos não pela novidade que constituíam e também pelo seu repúdio mas antes porque constituíam a alimentação do negócio da notícia) as declarações de um Juiz que, pelos vistos, é de admitir que julgava em causa própria, o silêncio e cumplicidade da igreja porque em verdade tais actos desprezíveis, criminosos, sempre existiram, só que só agora são notícia!

Mas, de qualquer forma, e é isso que de momento importa, criaram condições para que descessem à rua em protesto, milhares contra a descriminação da mulher e dos seus direitos. Movimentos representando insatisfações diversas (feministas, lésbicas, homossexuais, cada um a seu modo, assumiram a coragem de estar presentes, o que não deixa de ser importante, porque creio que é pela primeira vez que tal acontece. Quer se goste ou não, é a expressão de uma sociedade democrática.

Em tal contexto, o que me importa sublinhar é que, hoje, na sociedade que temos e evoluiu sobre muitas descriminações fruto de inculturas, a maioria dos casais jovens, namorados ou casados, dispensam uma atenção muito diferente à educação dos seus filhos. Respeitam e valorizam as mulheres que são cada vez mais, e ainda bem pelas qualidades profissionais que se lhe reconhecem, chamadas a desempenhar, quer no público quer no privado, cargos profissionais da mais alta responsabilidade.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt