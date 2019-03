Vai Andando Que Estou Chegando

A Primavera estreou-se exuberante de sol e flores, a fazer lembrar um jardim infinito. Mas, trazendo também consigo a melancolia e as lembranças de insucesso que nos marcaram no universo humano e político, a fazer lembrar que poderiam ter sido tempos melhores de vida. Escrevo e participo, com lágrimas a correrem sobre as palavras que aqui vos deixo. Com um sentido, de apelo à coragem que temos de continuar a ter e exercer, para que todas as Primaveras sejam mais floridas e nos embriaguem de felicidade, com aquelas misturas de flores e cheiros que também, emocionalmente, continuam a marcar as minhas lágrimas. Porque também as são, de diferentes expressões, o que não deixam de ser em circunstâncias, expressões tão incomodativas, como, incontroláveis, as lágrimas que se vertem sem controle, em consequência de desgostos, insatisfações mútuas, projetos não conseguidos de vida. Foi assim a vida e não há que a controlar.

Difícil é não se deixar render, ou perder, nessa massa, de que tudo tem de ser assim porque, porque assim foi, ou não há outra maneira de o ser, deixando de termos uma opinião própria quando sobretudo se confrontam com o que a longa luta clandestina e após o 25 de Abril, fomos construtores e defensores de uma outra opinião, cuja expressão máxima está na Constituição que ajudámos e fomos artífices da sua construção.

É nesse sentido que as declarações de Jerónimo de Sousa, Secretário Geral do PCP, se as entendemos, quando confrontado numa entrevista sobre a “Liberdade” no sentido amplo e democrático em torno do que se exercia na Coreia do Sul, considero que a resposta foi não só ambígua como nesse sentido deixou de lado o que de essencial encerra o conceito. Porque de facto o regime da Coreia do Norte é um regime monárquico, que sucede de pais para filhos, sem eleições livres, nem partidos políticos, para além do partido sem imprensa livre nem aparelho judicial independente do poder político. Incomoda-me que não nos distanciemos deste conceito de regime contra o qual na sua essência o combatemos e em sentido inverso o consagramos na nossa Constituição. Porque consideramos que não há liberdade sem eleições livres, sem partidos políticos, sem órgãos executivos e legislativos separados, nem aparelho de justiça, sem censura nem presos de opinião. Se os aparelhos políticos evoluem num sentido mais participativo no plano político ou mais centralista esse é o risco da democracia e da sua evolução.

Não creio que as declarações sobre esta matéria acerca dos conceitos da democracia e da sua ambígua apreciação sobre o que ocorre na Coreia do Sul acrescentem algum prestígio ideológico ou político ao PCP. No futuro veremos!

Dado o espaço que disponho na semana próxima será interessante comentar o que se passa na direita!

Carlos Figueira

