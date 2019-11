VAI ANDANDO QUE ESTOU CHEGANDO

Nestes dias frios de Outono, embora ensolarados, esperando finalmente por uma chuva que tarda, que alimente finalmente campos e barragens que assegurem alimento para culturas e animais que desesperam por tal benefício, a vida decorre sobre essa incerteza criadora de algum desespero.

Assim vai também a vida política em torno do OE. A direita debate-se com uma crise interna indisfarçável, na qual, na última semana, a entrevista de Luís Montenegro, ao Público de 14 de Novembro, não disfarça a sua colagem a Passos Coelho, quer pelas propostas, quer pela arrogância em que as exprime, o que não disfarça a crise que atinge os dois partidos do centro direita. Do lado CDS a intervenção inicial na AR é, em si mesmo, desastrosa, pelo que significa de reaccionário, de anticomunista, como se outros motivos na sociedade não tivessem interesse para abordar. Está a caminho do posso se persistir nesta linha. Do lado do PCP percebe-se que a preparação do Congresso, em linha com o OE, não está isenta de dificuldades internas, mesmo que Jerónimo engrosse a voz anuncie um tom mais grosso para anunciar uma oposição mais forte, acompanhada da declaração que não criará dificuldades ao Partido, no futuro próximo Congresso. É neste contexto que cada um prepara o OE.

A súbita mudança de atitude política operada em Espanha, abrindo finalmente à possibilidade de um Governo formado com base no PSOE e no Podemos, aberto a acordo ou alianças com outras formações de esquerda incluindo a IU, representa um quadro político só possível de imaginar pela necessidade de enfrentar o avanço da direita franquista nas últimas eleições. As dificuldades de conjugar por alianças ou apoios expressos, os votos necessários para formar governos, nos quais os compromissos com Catalunha representam um papel crucial, não será tarefa que se apresente fácil. Mas vale a pena tentá-lo em nome da democracia e de toda a Espanha.

O Editorial do Público de 17 de Novembro anunciava que o Primeiro Ministro confirmava que para o Conselho de Estado se mantinham um elemento do PCP e outro do Bloco de Esquerda. É caso para dizer que tanto o Bloco como o PCP, fariam bem em agradecer tal gesto a AC. Já noutras circunstâncias Carvalhas só foi eleito para o CE por imposição de Jorge Sampaio então Presidente da República. Este gesto de agora, não deixa por tal de ter um marcado significado político.

Na situação internacional os conflitos alargam-se e agudizam-se. O Golpe na Bolívia faz parte dos manuais da CIA, tal como foi metodicamente executado. As primeiras acções foram os incêndios das residências do presidente e dos seus mais próximos colaboradores e o massacre das populações indígenas, na Venezuela uma oposição desde há muito desaparecida, surge de novo nas ruas a apelar à intervenção do exército a exemplo da Bolívia, no Chile, farto de injustiças a classe média ocupou as ruas em protesto, no Brasil não se sabe o significado final da libertação provisória de Lula, no outro lado do Mundo, em Hong Kong os destacados provocatórios, com o apoiosde Trump, tais como outros na América Latina, já utilizam utensílios que ferem forças de segurança, numa situação que ao que tudo indica a imprensa internacional espera pela reacção chinesa quando a paciência se esgotar.

Carlos Figueira

carlosluisfigueira@sapo.pt